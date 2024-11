Uil Fpl replica alle accuse di Mirabella: "Nessuna lezione dal consigliere"

"Irricevibili, strumentali e vergognosamente faziose sono le parole del consigliere Mirabella che rispediamo al mittente. Non è certo lui che ci deve insegnare il nostro mestiere né gli compete un giudizio di merito sul lavoro dei sindacati".

Il segretario della Uil Fpl, Claudio Salvadori (nella foto), replica punto per punto al consigliere di opposizione sul caso della casa di riposo Regina Elena. "Le battaglie per i lavoratori – spiega il sindacalista in replica alle ultime parole – noi le facciamo nelle sedi opportune e non abbiamo certo bisogno di lezioni dal consigliere. Così come le eventuali critiche per le dichiarazioni del direttore Antonio Sconosciuto, non siamo certo tenuti a farle in diretta Tv o chissà dove ma nelle sedi opportune, ai tavoli trattanti. Ripetiamo al consigliere, che non spetta a lui ma a noi giudicare quale sia la posizione sindacale corretta".

Il segretario della Uil Fpl ribadisce che le dichiarazioni del consigliere Mirabella sono state "offensive per i lavoratori perché hanno messo in discussione le qualifiche e le professionalità. Ci dispiace per lui, se non lo capisce, ma questo è un fattore che riguarda il sindacato a 360 gradi e non rientra nel quadro della critica politica" conclude la sua replica il sindacalista della Uil Fpl.