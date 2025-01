Ufficio postale chiuso. Lanciata una petizione

Domani e martedì raccolta firme del sindacato dei pensionati Spi Cgil da spedire alla direzione generale delle Poste Italiane per l’interruzione del servizio pubblico postale a Casola. "Apprendiamo che l’ufficio rimarrà chiuso per lavori di ampliamento dei servizi per circa due mesi, dal 22 gennaio al 17 marzo e che nel frattempo gli utenti potranno recarsi nel vicino ufficio postale di Gragnola. Tralasciando che l’annuncio arriva a ridosso della chiusura, e delle condizioni meteo avverse che rendono difficoltoso lo spostarsi, va soprattutto rimarcato che in un comune con tasso di popolazione anziana elevato che abita nelle tante frazioni del comune, gli spostamenti per spostarsi non sono proprio agevoli. Per questo chiediamo che si predisponga un Ufficio mobile delle Poste italiane per il periodo in cui resterà chiuso l’ufficio di via Roma, così come è stato fatto negli altri comuni della Lunigiana, non ultimo a Pontremoli e Montignoso", si legge nella nota di Spi Cgil. "Crediamo – prosegue – che le Poste italiane, non vorranno discriminare la popolazione del nostro comune. In alternativa, chiediamo un bus-navetta gratuito e a spese delle Poste italiane, per raggiungere gli uffici postali di Gragnola perché oltre alle persone che non hanno la possibilità di raggiungere autonomamente gli uffici postali di Gragnola, il problema si pone per una ulteriore spesa per il carburante. Infine, chiediamo di predisporre una pensilina per permettere un riparo agli utenti delle poste e predisporre adeguate misure di sicurezza e segnaletica per la strada che sfiora gli uffici, percorsa anche da grandi automezzi che trasportano marmo e residui". "Riteniamo – conclude la nota – che un’azienda che ha pubblicato i risultati del 1°semestre del 2024 con un utile netto di 6 miliardi e 200 milioni di euro, possa venire incontro alle richieste dei cittadini di Casola".