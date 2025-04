Uffici comunali fanno rete. Approvata la convenzione tra Villafranca e Mulazzo

Una convenzione con il Comune di Mulazzo per associare l’ufficio lavori pubblici. "Dopo le dimissioni volontarie della responsabile - spiega il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi - questa convenzione ci permette di garantire la gestione delle funzioni tecniche e dei servizi legati ai lavori pubblici con tutte le annesse procedure amministrative". È stata approvata a maggioranza nel consiglio comunale dei giorni scorsi con la votazione contraria del PD: "È sentito e doveroso il ringraziamento al sindaco di Mulazzo Claudio Novoa per questo atto di solidarietà istituzionale - dichiara Bellesi - ed anche ai funzionari del Comune di Mulazzo che hanno contribuito a portare a termine un percorso indispensabile per l’attività amministrativa del nostro ente".

Fino allo scadere del piano di rientro, infatti, il comune di Villafranca è impossibilitato ad indire procedure concorsuali per nuove assunzioni. "Spiace per la pretestuosità del gruppo consigliare del Pd Villafranchese che come i colleghi di Mulazzo, ha votato contro anteponendo l’interesse del partito a quelle dell’ente e di Villafranca ma - prosegue Bellesi - con la maggioranza di voti favorevoli, abbiamo comunque avviato questa preziosa collaborazione tra gli enti".

All’ordine del giorno del medesimo consiglio comunale anche le tariffe IMU e addizionali comunali: "Abbiamo riconfermato le aliquote - spiega l’assessore al bilancio, Roberto Luciani - senza applicare alcun aumento". Con l’eccezione della Tari che, a differenza delle altre tariffe, ha subito un balzello del 4%. "Un’imposizione che subiamo dall’Ato, ambito toscano comprensoriale della gestione dei rifiuti - dichiara Luciani - e bisogna trovare il modo per ribellarsi a queste imposizioni calate dall’alto che stanno dissanguando i cittadini, le nostre attività commerciali e artigianali".

Il Comune di Villafranca, per il tramite dell’assessore Loris Bernardi, è alfiere in questa battaglia annunciata contro la gestione di ambito. Bernardi non ha mai smesso di invocare un ripensamento del servizio di raccolta porta a porta: "Non è economico per un territorio così esteso come la Lunigiana e costellato da tante frazioni con pochi residenti". Come controproposta, Bernardi punta sulle ecologiche intelligenti.

L’ultimo report sul servizio di raccolta vede il Comune di Villafranca tra i più virtuosi con l’81% raggiunto in termini di differenziata. "Proprio a fronte di questo dato, non si riesce a capire la ragione degli aumenti delle tariffe che - dichiarano gli amministratori di Villafranca - pare non abbiano altra giustificazione se non quella di garantire la copertura economica alla duplicazione delle poltrone di questo carrozzone tra i vari voluti da una parte politica che sta trattando tutta la provincia come una colonia".

Michela Carlotti