Udienza da Papa Francesco Otto cresimandi a Roma "Viaggio indimenticabile"

Sicuramente un evento di cui si ricorderanno per sempre, rappresentato dal viaggio a Roma per recarsi in udienza dal Santo Padre, Papa Francesco. E’ questa infatti l’opportunità offerta a 8 ragazzi di Fivizzano, tutti prossimi cresimandi, che ieri mattina di buonora sono partiti accompagnati dal parroco don Bernardo Marovelli e dalle catechiste Orestina Furletti e Sandra Chiappini alla volta della Città Eterna. I loro nomi? Si tratta di Carlotta Benedetti, Martina Benedetti, Andrea Bonini, Emma Chinca, Virginia Grassi, Sofia Rossi, Caterina Lucchini, Pietro Tonelli.

"Abbiamo deciso, con la collega Sandra Chiappini, a inizio anno catechistico di proporre a ragazzi e genitori un viaggio nella Capitale per essere accolti in udienza dal Papa – afferma Orestina Furletti, già insegnante ed attuale catechista alla locale Chiesa Prepositurale – i nostri giovani concludono quest’anno il previsto percorso catechistico ed era nostro desiderio sottoporre alla loro attenzione un evento che lasciasse un ricordo indelebile nel loro animo, che restasse nel loro cuore, portatore di frutti anche nel proseguio della loro futura esistenza da adulti. Pertanto, abbiamo contattato sia parroco che i genitori – prosegue la signora Furletti – per illustrare il nostro progetto. Di fronte all’entusiasmo di tutti, abbiamo quindi iniziato questo percorso ed è stato il parroco stesso, tramite l’Ufficio Vescovile della Diocesi, che ha inoltrato la domanda a Roma al fine di ottenere l’udienza papale. Quest’ultima, ci è stata concessa per domattina (stamani, ndr) alle 9 in Sala Nervi. Come detto, i ragazzi sono 8 e abbiamo potuto lavorare molto bene con loro e ottimo è sempre stato il rapporto con le relative famiglie. Quest’udienza dal Papa, vuole essere in un certo senso anche un premio per i genitori – conclude la catechista – con cui abbiamo intessuto un proficuo dialogo per tutto questo tempo. A Fivizzano, nel nostro Vicariato, come gruppo catechistico siamo i primi a fare nel concreto un’ uscita a Roma ,un viaggio in cui è prevista l’udienza papale: lo riteniamo soprattutto un giusto riconoscimento nei confronti dei ragazzi che ci sono stati affidati,da seguire ed accompagnare in questo fondamentale percorso di fede".

Roberto Oligeri