Tutto pronto per il tradizionale lo spettacolo pirotecnico a Marina

Domani sera dalle 22,30 tutti con il naso all’insù per il tradizionale spettacolo pirotecnico promosso e organizzato dal Comune di Carrara. I fuochi d’artificio saranno sparati da un’unica chiatta galleggiante posizionata nello specchio di mare davanti alla spiaggia libera della Rotonda, in località Paradiso, in modo che lo spettacolo possa essere ben visibile lungo tutto litorale, uno spettacolo unico che arricchisce la tradizione estiva della città.

La realizzazione dei fuochi d’artificio è affidata per 54mila e 900 euro alla ditta ‘Pirotecnica Allevi, che cura spettacoli pirotecnici in numerosi eventi.Per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, è al lavoro la macchina organizzativa predisposta dall’amministrazione comunale. Il Comune ringrazia gli enti e le autorità competenti che partecipano ai vari aspetti logistici dell’iniziativa.

L’Ufficio diritti degli animali del Comune, ricorda che sono attivi, non soltanto in occasione della serata dei fuochi d’artificio, numeri telefonici da utilizzare in caso di allontanamento del proprio animale, che potrebbe restare spaventato dall’eccessivo e inconsueto rumore: polizia municipale di Carrara 0585 70.00.0, Croce Oro Massa Carrara Odv 0585 62.54.10.

Per la serata dei fuochi, in particolare, si raccomanda di tenere gli animali in casa o almeno in un luogo dove il rumore sia per loro meno assordante, avendo cura di non lasciarli soli e cercando di rassicurali e distrarli, tenere alto il volume di radio e televisione, chiudere persiane e finestre servirà ad attutire il rumore e permetterà agli amici a quattro zampe di non restare particolarmente spaventati dal rumore provocato dello spettacolo pirotecnico.