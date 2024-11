Tutto a km zero . L’asso nella manica?. La salsina di noci

All’Agriturismo ’Alla vecchia scuola’ di Castoglio, frazione della Valle di Rossano a Zeri vanno in scena pranzi e cene di famiglia da segnare nella memoria. Qui tutta la produzione è a km zero: il grano, il mais, il grano 23 e le castagne locali vengono portate per la frangitura al mulino di famiglia. Anita Bertoni e Roberta Tognarelli presentano mister testarolo: potrebbero decidere di condirli con una salsa di noci. Un elemento fondamentale della loro cucina è la farina di castagno con la quale vengono preparati i cibi.