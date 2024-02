Tutti mascherati a Bedizzano. Festa all’oratorio

Domenica pomeriggio la Pro loco di Bedizzano organizza una festa in maschera all’oratorio don Guido, e dalle 17 la festa si allarga ai più grandi con l’aperitivo di Carnevale. Si parte alle 14,30 da piazza della Costituzione per la sfilata di mascherine nel cuore del paese, fino ad arrivare all’oratorio dove i bambini potranno giocare e scatenarsi con coriandoli e stelle filanti. E poi dalle 15 merenda a base di dolci e sgabei per tutti. Mentre a partire dalle 17 alla festa potranno partecipare anche gli adulti con l’aperitivo, sempre in programma all’interno dell’oratorio don Guido.

Le guerre e le vittime:

la statua di Dunchi

si illumina di blu

Stasera per la giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, la statua ‘Luci e ombre’ di Nardo Dunchi della rotonda di Turigliano si illuminerà di blu. È il segno con cui l’amministrazione comunale comunica di aver concesso il patrocinio all’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra e da Anci, proprio in occasione della giornata in ricordo delle vittime civili delle guerre. Giornata che è stata istituita dal Parlamento con la legge numero 9 del 25 gennaio 2017, è giunta al suo settimo anno di celebrazione.