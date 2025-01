Tutti insieme per la pace. Una marcia interreligiosa sul litorale di Marina

Domenica alle 14,30 dal largo Taliercio a Marina di Carrara partirà la marcia interreligiosa della pace. La manifestazione quest’anno intitolata ‘Nessuno si salva da solo’ è stata organizzata dall’Azione Cattolica della diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, in collaborazione con diverse associazioni e comunità religiose del territorio. Si tratta di un momento di riflessione sull’importanza della solidarietà e della collaborazione in un mondo sempre più interconnesso. Durante il percorso ci saranno delle tappe intermedie caratterizzate da momenti di lettura e narrazione, con cui gli organizzatori cercheranno di far riflettere sulla tematica della pace e della fraternità universale.

Alla manifestazione, che ogni anno richiama numerosi fedeli e persone interessate alla condivisione nella pace, sono previsti anche gli interventi del vescovo monsignor Mario Vaccari (nella foto) e dei rappresentanti delle principali religioni presenti in provincia, che porteranno il loro contributo sui temi della pace, del dialogo e della convivenza. Interverranno anche i rappresentanti delle organizzazioni promotrici, che condivideranno riflessioni e testimonianze.

L’evento si concluderà verso le 17,30 davanti alla Madonna dei Pescatori, la scultura in marmo situata alla fine della nuova passeggiata sulla diga foranea. Una volta giunti di fronte alla Madonnina i partecipanti parteciperanno ad una preghiera interreligiosa, un momento simbolico di comunione e spiritualità che coinvolgerà tutte le comunità religiose presenti, a sottolineare il valore della fratellanza e della pace come patrimonio universale. Azione Cattolica invita tutti i cittadini a partecipare alla marcia, che rappresenta un’occasione unica per vivere un’esperienza di dialogo, condivisione e spiritualità, in un momento in cui la collaborazione e la solidarietà sono più che mai essenziali per affrontare le sfide globali. Soprattuto in questo momento caratterizzato da grandi eventi internazionali, tutte le religioni sono chiamate a esprimere un messaggio di pace. Quello di domenica, organizzato dall’Azione Cattolica della diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, in collaborazione con diverse associazioni e comunità religiose del territorio, sarà un importante momento di condivisione e di riflessione collettiva su un tema quanto mai importante e trasversale.