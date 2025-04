Tutti di corsa per il Meyer. Fonteviva run e solidarietà: "Raccolta fondi per i bimbi"

Conto alla rovescia, dopo la presentazione alla sede Evam di Prati della Ciocca, per la seconda edizione di “Fonteviva Run”, gara podistica valida per il trofeo “Corrilunigiana - Memorial Franco Codeluppi”, che si correrà a Barbarasco di Tresana l’1 maggio.

"In Evam teniamo tantissimo a questa gara e per la seconda edizione abbiamo deciso di affacciarci sulla Lunigiana – ha spiegato il presidente Evam, Massimo Gelati – Un territorio per noi molto importante, per supportare la raccolta fondi in favore della Fondazione Meyer attraverso la “Amministratori for Meyer” una specie di “gara nella gara” dedicata specificatamente ad amministratori locali, ideata dal sindaco di Tresana stesso e che ogni anno raccoglie fondi per aiutare le famiglie dei bambini ospiti dell’ospedale pediatrico fiorentino".

"Con il presidente Gelati c’è stata subito grande intesa sulla location – gli fa eco Massimo Codeluppi, presidente del circuito Corrilunigiana – Grazie a questa iniziativa negli anni scorsi abbiamo raccolto con il sindaco Mastrini quasi 15mila euro per la Fondazione Meyer e speriamo che anche quest’anno le presenze siano numerose: lo scopo è nobile e ricalca lo spirito con cui mio padre aveva ideato il trofeo adesso a lui dedicato".

Il sindaco di Tresana Matteo Mastrini è intervenuto sottolineando la gratitudine verso Evam, il Comune di Massa e il Corrilunigiana: "Era partito tutto 10 anni fa in sordina – racconta – e grazie a questo circuito di gare podistiche, al percorso intrigante e alla passione degli sportivi, siamo arrivati a traguardi importanti: ogni 1 maggio Barbarasco di Tresana si anima di entusiasmo grazie alle centinaia di persone che praticano sport, fanno beneficienza, apprezzano la natura e spesso scelgono di fermarsi anche dopo la gara e fare festa in paese".

L’assessore allo sport del Comune di Massa, Roberto Acerbo, ha poi sottolineato come la partecipazione di Fonteviva a questa iniziativa "legata allo sport e a temi sociali, sia un orgoglio per il Comune di Massa. Fonteviva è sempre in prima linea quando si tratta di solidarietà e vicinanza al territorio".

"La gara di Barbarasco – chiude l’allenatore apuano Roberto Vitaloni – è interessante perché si corre in un territorio bello e suggestivo, un percorso misto con parecchi saliscendi e la presenza sia di asfalto che di sterrato che metteranno alla prova gli atleti in gara; ma forse questi motivi la apprezzano particolarmente".

Appuntamento dunque l’1 maggio a Barbarasco di Tresana con la seconda edizione Fonteviva Run e la “Amministratori for Meyer”: sport e solidarietà in una grande giornata di festa.