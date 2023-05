Tutti a lezione dalla Misericordia Gli ex docenti tornano a insegnare "Nessun bimbo deve restare indietro"

"L’iniziativa è stata un successo, ma ora abbiamo bisogno di altro perdonale volontario". A parlare è l’ex docente di italiano e storia Maria Adele Barberi. La Misericordia San Francesco ha attivato per l’anno scolastico 202223 un doposcuola, rivolto agli alunni della scuola elementare e media. Il presidente Bruno Ciuffi ha creduto fin da subito in questo progetto coadiuvato da alcuni ex docenti e volontari dell’associazione che si sono resi disponibili ad aiutare nello svolgimento dei compiti bambini e ragazzi segnalati dagli insegnanti o dai consigli di classe perché necessitavano di un supporto scolastico. L’iter è stato intrapreso attraverso il contatto con i dirigenti scolastici della media ’Don Milani’ e della primaria ’Bresciani’, che hanno accolto l’invito a passare l’informazione ai vari insegnanti e per cui dopo poco sono cominciate ad arrivare le prime segnalazioni. L’attività didattica vera e propria è iniziata a dicembre perché sono state messe a punto alcune questioni di carattere organizzativo, logistiche prima di tutto perché la sede di Marina di Massa in via Parma è stata adattata, resa idonea e confortevole. A dicembre sono iniziate le attività: il mercoledì pomeriggio il sabato mattina con una frequenza di 810 alunni, stabile e motivata e da 4 docenti. "Ci sono stati ovviamente contatti – prosegue – con i docenti delle classi di provenienza per creare una sinergia ed un controllo a distanza dell’attività e non sono mancati quelli con i genitori per uno scambio di opinioni e richieste. Al termine dell’esperienza i docenti si dicono soddisfatti, i ragazzi sono stati determinati e si è creato un clima di collaborazione nel gruppo adultialunni".

"Cerchiamo – conclude – altro personale volontario per ampliare l’offerta ad un numero maggiore di ragazzi comprendendo altri istituti scolastici e quindi lanciano un appello ad ex docenti e anche a quelli ancora in servizio perché entrino a far parte di questo gruppo, in cui saranno accolti con grande affetto e riconoscenza". "Sarebbe bello – dice Ciuffi – se le amministrazioni ci sostenessero. Si creerebbe un circolo virtuoso".

Alfredo Marchetti