Tutti a disegnare nell’Orto Botanico

Torna anche quest’anno l’appuntamento estivo con il concorso di disegno estemporaneo “Orto Ispirami”, giunto all’ottava edizione, all’orto botanico di Pian della Fioba dal 30 giugno al 2 luglio. L’obiettivo è promuovere la conoscenza dell’Orto stesso, nonché il territorio e la flora delle Alpi Apuane. Il concorso è aperto a tutti i maggiori di 7 anni. In base all’età sono previste tre categorie: ragazzi (7-11 anni), giovani (12-17 anni) e adulti (dai 18 in poi), con diversi premi finali. Il tema a cui gli artisti dovranno ispirarsi è la natura delle Alpi Apuane, con particolare riferimento all’Orto Botanico. E’ stata aggiunta quest’anno una giornata propedeutica al concorso con due lezioni di disegno naturalistico nel centro visite della Geopark Farm del Parco delle Alpi Apuane a Bosa di Careggine. Gli incontri si terranno domenica pomeriggio. Una lezione è rivolta “over 15” ed è poi, focalizzata sull’osservazione della natura che circonda l’area di Bosa di Careggine, l’altra è dedicata ai più piccoli coinvolti nell’estrazione di colori da ortaggi per poi disegnare.

Le tecniche di realizzazione delle opere per partecipare al concorso sono le più varie: dalla pittura con colori acrilici alle matite, dall’acquarello al frottage, dall’utilizzo delle mani e dita all’inchiostro di china. La prenotazione è obbligatoria (info: [email protected]; 3463915797, 3406778356. Per la prenotazione indicare: il numero di partecipanti, la data e l’orario prescelti, la categoria per cui si concorre e un numero di telefono di riferimento. L’iscrizione prevede anche una visita guidata preliminare con una guida dell’Orto Botanico. Sarà aperto anche il vicino Rifugio ‘Città di Massa’ per pasti e pernottamenti.