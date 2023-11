Tutta la passione di Bancarel’Vino. Eccellenze enologiche in mostra. Expo d’elitè al castello di Lusuolo

Il Bancarel’Vino diventa Expo: il cin cin è made in Mulazzo. L’appuntamento organizzato dal Comune con la collaborazione di Coldiretti è fissato lunedì prossimo dalle 10 alle 17 al Castello di Lusuolo con ristoratori e wine lovers . Protagonisti i vini dell’ultima edizione del premio mulazzese, che saranno presentati ai ristoratori e agli appassionati del settore. L’evento è curato tecnicamente dal giornalista Marco Bellentani e dallo studio di comunicazione La Fonderia con l’obiettivo di unire ristoratori, interessati alle novità per le loro carte dei vini, sommelier e cultori del genere. In vetrina le proposte local dell’area food promuovere la Lunigiana con i suoi prodotti di grande qualità. Una degustazione, una merenda, una festa per la Lunigiana storica che include anche territori delle provincie limitrofe della Spezia e Lucca.

"L’Expo dedicata alle eccellenze enologiche della agricoltura eroica di Bancarel’Vino al Castello di Lusuolo, sottolinea il ruolo fondamentale di questo territorio nel promuovere la ristorazione non solo nella Lunigiana, ma anche nella Costa Apuana, nella Versilia e nell’area Ligure di Spezia e delle Cinque Terre. – spiega il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa - . Qui la cucina locale è un punto di forza, con i prodotti dei nostri vignaioli ed agricoltori che contribuiscono a creare un’esperienza gastronomica straordinaria.. Il Bancarel’Vino è il simbolo della passione, dedizione e bellezza che questa regione ha da offrire".

Saranno presenti gli stand delle etichette finaliste e vincitrici, tutte presenti per offrire una degustazione delle diverse annate: Diego Bosoni, Il Poderetto, Il Sogno, Il Verzale, Il Viticcio, Rubiano, Altradonna, Le Canne, Tenuta Lodolina, Calevro, Monastero dei Frati bianchi, Società Agricola Beatrice, Ars Apua, Il Gallo, La Maestà, Terenzuola, In Candia Bio, Vini apuani, Maloro, Fattoria Ruschi Noceti, Vigne Conti e Tenuta La Bianca. Nelle segrete stanze del castello andrà in scena il brivido del gusto centellinando i vini lunigianesi, della Costa ligure, del Candia e dei territori limitrofi.

"E’ una occasione importantissima per le aziende vitivinicole della nostra provincia - afferma la presidente provinciale di Coldiretti Francesca Ferrari -. Un appuntamento che è principalmente dedicato al settore Horeca che auspico possa essere il primo di una lunga serie. Gli ingredienti per un evento di successo ci sono tutti: cornice suggestiva, prestigiosi ospiti e un’ampia selezione di vini locali di altissima qualità. Massa Carrara è ampiamente rappresentata sia dalle aziende eroiche di Costa fino ad arrivare all’alta Lunigiana. Un appuntamento ’business to business’ confezionato ad arte per esaltare non solo i prodotti enogastronomici di aziende più strutturate, ma anche le produzioni di nicchia del territorio".

Dunque non solo vino. Il Castello di Lusuolo ospiterà i ristoratori e chi, iscrivendosi vorrà partecipare alla festa del vino e del cibo locale. Entrata e degustazione vini gratuita, previa iscrizione, per ristoratori e operatori di settore. Sommelier Ais e Fisar, con tessera, potranno accedere al costo di 5 euro, ma sarà possibile anche per il wine lovers, l’appassionato, godersi la giornata con un biglietto d’ingresso pari a 15 euro. Come iscriversi: accedere al sito del Comune di Mulazzo, cliccare sulla locandina e registrarsi al form https:forms.gleiSm4QVcsSKUGKrBp7. N.B.