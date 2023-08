Turismo Sinergia parola chiave Tre ’pacchetti’ di due giorni per il mercato mondiale

di Daniele Rosi

Incentivare il turismo d’area coinvolgendo più realtà possibili, dal mare ai monti, dalla Lunigiana alla costa apuana. E’ l’obiettivo da perseguire nella futura programmazione secondo le amministrazioni comunali e i vertici di Cna turismo e commercio per risollevare le sorti del territorio dal punto di vista turistico e ricettivo. Un obiettivo che emerge mentre si presentano tre pacchetti di turismo esperienziale dedicati alla costa apuana, che Cna porterà a ottobre al “Ttg travel experience” di Rimini, manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia.

I tre pacchetti turistici studiati per esaltare alcune peculiarità del territorio sono anche l’occasione per fare un punto sullo stato di salute dell’attuale offerta provinciale, analizzando i punti di forza ma soprattutto le maggiori criticità su cui intervenire. A farlo è la presidente di Cna per la Toscana Elisabetta Norfini con la responsabile Paola Lorenzini, il responsabile delle relazioni istituzionali Angelo Lattanzi, il presidente provinciale Paolo Bedini, il presidente provinciale turismo e commercio Lorenzo Marchetti e per la Lunigiana Roberto Galassi, insieme all’assessore al turismo del Comune di Carrara Lara Benfatto, al vice sindaco di Massa Andrea Cella e alla delegata di Montignoso Eleonora Petracci.

"In futuro sarà fondamentale puntare sul turismo d’area, andando a unire tutto il territorio provinciale – ha spiegato Petracci – cosa non sempre scontata e facile in passato, e su cui sarà necessario fare invece un salto di qualità". Un tema centrale la necessità di una maggior sinergia tra Lunigiana e resto del territorio per provare a costruire una visione d’insieme dell’offerta turistica provinciale. "Un turista che dal mare si sposta poi in Lunigiana non rappresenta una sconfitta per la costa – ha sottolineato Cella – perché rimane in provincia ed è giusto che ci sia la possibilità di conoscere tutto il territorio. Bisogna lavorare per sinergie anche tra province vicine sperando che, con il contributo di Cna, le varie amministrazioni siano invogliate a questa visione d’insieme".

Puntano su vacanze di due giorni a Massa, Carrara e Montignoso i tre “pacchetti” preparati dalla tour operator Federica Cecchini e dal presidente di Sigeric Pierangelo Caponi. Per Carrara l’itinerario valorizza la tradizione lapidea, con visite alle cave, al centro storico e alle sue bellezze artistiche, al Carmi e a Villa Fabbricotti, dugustazione di lardo e passaggio finale agli scavi di Luni. Massa prevede invece trekking dal Castello Malaspina a San Carlo Terme, visita al centro città e alle molte fontane, poi passaggio al Museo Guadagnucci a Villa della Rinchiostra e chiusura con pedalata sul lungomare. Per Montignoso si propone un trekking lungo la Linea Gotica fino al monte Folgorito con tappa al museo, visita al Castello Aghinolfi, a Villa Schiff, per chiudere al Lago di Porta e giro sul lungomare in bici.

"Pacchetti pensati nel modo giusto – ha aggiunto l’assessore Benfatto – per un turismo che va nella direzione della sostenibilità. Andremo alla manifestazione di Rimini con una certa forza".