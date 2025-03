Turismo Il rilancio del borgo di Tassonarla

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato gli Accordi di programma con cinque Comuni che riceveranno finanziamenti dalla Regione per la realizzazione di opere urbanistiche: tra questi c’è Tresana. Gli altri sono San Gimignano, San Vincenzo, Piazza al Serchio e Pelago. "Comuni che rientrano nei 182 della Toscana Diffusa, legge che diventa riferimento normativo, ad esempio anche quando facciamo la variazione di bilancio, per poter procedere per attuare i contenuti della normativa", ha detto il presidente introducendo gli interventi che, dopo l’istruttoria, saranno seguiti fino a conclusione dalla direzione Opere Pubbliche che fa capo a Michele Mazzoni. "Tresana sta diventando la più grande attrazione dal punto di vista culturale della Lunigiana, basta pensare al suo famosissimo Presepe - ha aggiunto - Ma pensiamo anche ad altre iniziative nelle frazioni, capaci di essere espressioni di identità autonoma, che possono dare risposte al territorio e alle comunità con il recupero di spazi pubblici".

L’accordo di programma tra Regione e Comune di Tresana è relativo al contributo straordinario di 60mila euro per il completamento di un intervento di rigenerazione urbana nella frazione di Tassonarla che comporta l’insediamento di 4 cantieri che daranno nuovo volto ai borghi. Tassonarla è lungo la strada che porta da Barbarasco a Canala di Riccò. Si possono ammirare case di pietra e gallerie costellate di portali scolpiti e vicoli suggestivi. Spazi intrisi di magia sospesi tra boschi e valli: una natura aspra addolcita dai sapori delle tavole imbandite in trattorie e agriturismi, regolatori del traffico sul crocevia montano che guarda dall’alto la Lunigiana e si specchia nel candore delle Apuane. Qui la normale routine quotidiana viene scandita dalla presenza delle attività di ristorazione che sono meta ambita di buongustai e ghiottoni. Giani ha sottolineato la qualità e la quantità delle iniziative culturali messe in campo dal Comune, i cui borghi stanno rinascendo. Il sindaco di Tresana Matteo Mastrini ha ringraziato il presidente per l’attenzione e la disponibilità che ha voluto riservare a questo progetto. "Tassonarla è un centro storico su cui hanno investito sia la Regione Toscana, sia il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, patrocinando la manifestazione di arte contemporanea TassonArt - ha precisato il sindaco – Con questo contributo avviamo la rigenerazione urbana del borgo, che ospiterà l’edizione 2025 di TassonArt e si presenterà ai turisti con una veste rinnovata. Stiamo lavorando contemporaneamente al progetto del Turismo delle Radici, che si prefigge il ritorno degli italo discendenti nei luoghi d’origine e che lega le nostre attività a quelle degli italiani e dei toscani nel mondo".

Natalino Benacci