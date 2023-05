Turismo, il progetto “Luni 2023“ "Vetrina internazionale per Aulla"

Tre regioni, sempre più vicine. Il vicesindaco di Aulla Roberto Cipriani, che ha la delega al turismo, ha partecipato, a Parma, alla presentazione del progetto ‘Luni 2023: 2200 anni di storia, dal Po al Tirreno’. Un progetto il cui fine è la valorizzazione della fitta trama di itinerari che, per secoli, hanno collegato i porti del fiume Po e di Luni, segnando la storia, l’economia e la cultura di questo lembo di territorio, sospeso fra pianura, montagne e mare. "Un’adesione - ha detto Cipriani - che consente di proiettare il turismo di Aulla e della Lunigiana in una dimensione internazionale". Il vicesindaco, in rappresentanza dei Comuni della Lunigiana storica, ha ricordato la residenza estiva del vescovo di Luni nel Medioevo, che era a Caprigliola e la centralità di Aulla fra le vie più importanti che arrivavano dal nord Italia, come la Via Francigena, la Via di Linari, la Via del Volto Santo e la Via Longobarda.

"Il tutto nella prospettiva di un turismo dolce camminando e pedalando sui nostri sentieri, all’insegna del buon bere e del buon mangiare", ha precisato. Il primo giugno, tra l’altro, ad Aulla, si terrà la presentazione lunigianese del progetto, promossa dal GAL Consorzio Lunigiana. A Parma hanno partecipato Italo Pizzati, presidente della Comunità del cibo del crinale 2040 – Pontremoli, Lorenzo Lavagetto, vicesindaco e assessore alla cultura e al turismo del Comune di Parma, Eugenio Caggiati, presidente dell’associazione Giuseppe Micheli, Fabrizio Storti, prorettore per la terza missione dell’Università di Parma. Tra le iniziative previste: favorire la rete tra pubblico e privato, per celebrare i 2200 anni di Luni, porto di Parma e della Pianura Padana al tempo dei Romani, facendo dell’Appennino parmense il perno di una ricostruzione storica ed attuale che valorizzi le 4 strade storiche che dal Parmense, attraverso la Lunigiana, confluivano su Luni; promuovere una ricerca e una mostra fotografica sulle quattro strade storiche; ideare un gioco interattivo sulle quattro strade storiche che favorirà, in particolare per i ragazzi delle scuole elementari e medie, la conoscenza delle eccellenze dal Po al Tirreno; favorire la definizione e la promozione delle ciclovie. E ancora stampare una tovaglietta promo commerciale su carta alimentare per i ristoranti, trattorie, alberghi e agriturismi del territorio dal Mare Nostrum di Luni al Po, con una cartina delle emergenze enogastronomiche, culturali e spirituali nel frontespizio e i prodotti IGP, DOP, PAT, DECO e presidi slow food sul retro.