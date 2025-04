Turismo Aperture straordinarie dei castelli

Tornano anche quest’anno i weekend di aperture straordinarie dei castelli della provincia di Massa-Carrara con un’edizione speciale primaverile in occasione dei numerosi ponti che costellano il calendario del mese di aprile. L’Istituto Valorizzazione Castelli propone il weekend del 25-26-27 aprile per raccontare ancora una volta la nostra provincia, dalla costa alla Lunigiana, attraverso uno degli elementi più rappresentativi e identitari del nostro territorio: i castelli. Mettendo in rete aperture di strutture pubbliche e private l’iniziativa offre a turisti e interessati, una fantastica occasione per visitare colossali strutture architettoniche e conoscere al contempo un lembo di Toscana poco noto. Così grazie alla collaborazione dei Comuni coinvolti, di Sigeric Soc. Coop., dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi, dei proprietari dei vari castelli lunigianesi saranno visitabili: Palazzo Vescovile di Massa, Fortezza della Brunella di Aulla, Castello di Pallerone (Aulla), Castello di Bagnone, Castiglione del Terzieri, sempre a Bagnone, Castello di Bastia e Castello di Monti a Licciana Nardi, Castello di Lusuolo (Mulazzo) e Castello del Piagnaro (Pontremoli).

Il programma prevede da venerdì 25 a domenica 27 saranno regolarmente aperti La Fortezza della Brunella dalle 14.30 alle 18; il Castello di Lusuolo dalle 10 alle 12.30 e il Castello del Piagnaro dalle 9.30 alle 17.30. Venerdì, inoltre, apertura straordinaria del Castello di Pallerone alle ore 15, del Castello di Bastia (con orario che sarà comunicato in fase di prenotazione) e del Castello di Monti con visite guidata alle 15 e alle 16.30. Sabato invece apertura straordinaria del Castello di Bagnone (ore 11), del Castiglione del Terziere (anche qui l’orario della visita verrà comunicato in fase di prenotazione), e del Palazzo Vescovile di Massa dalle 10 alle 13. Domenica, infine, apertura del Castello di Bastia, del Castello di Monti con visite guidata alle 15 e alle 16.30 e del Palazzo Vescovile a Massa dalle 14.30 alle 18.30.

Per avere il programma completo, conindicazioni relative a prenotazioni e prezzi, c’è la pagina https://www.istitutovalorizzazionecastelli.it/100-castelli/. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] e dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 contattare lo 0585 816245.