Tubature rotte: via ai cantieri alla Asd Pugilistica

Al via i lavori per il ripristino della pavimentazione e di alcune tubature rotte della palestra utilizzata dall’Asd ‘Pugilistica Carrararese’. Il pavimento della palestra di via Cattaneo 8 è interessate dai danni causati dalla rottura di alcune vecchie tubazioni di scarico della fognatura. Perdite che necessitano un tempestivo intervento che consiste nella sostituzione della pavimentazione danneggiata e la posa in opera di nuove tubazioni. Il tutto con conferimento in discarica e smaltimento delle vecchie tubazioni e del materiale di risulta. Ad occuparsi della sostituzione della pavimentazione, delle tubature e del conferimento in discarica sarà la società Termoidraulica Srl di Luni, che ha fornito al Comune di Carrara un preventivo "ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di mercato" pari a 2mila e 481 euro, di cui 300 per materiale edile vario come stucco, silicone, rasante, colla, e tute di carta per un totale complessivo di Iva di 3mila euro.