Tentata truffa all’esame per la patente, sorpresi due giovani

Massa, 26 ottobre 2024 – Tentativo di truffa alla prova di teoria a quiz per il conseguimento della patente di guida. Due persone hanno tentato di... farsi aiutare dall’esterno ma sono stati prontamente individuati. A scoprirli sono stati due funzionari della Motorizzazione civile di Massa Carrara, addetti anche ai controlli. Va detto che i controlli sono aumentati. Controlli che sono aumentati per la richiesta dei candidati di avere l’ausilio del supporto audio. E così due esaminandi sono stati ’smascherati’ mentre cercavano di superare l’esame con l’aiuto esterno. Uno di questi candidati, di origini pachistane, è stato trovato in possesso di un auricolare nascosto all’interno del calzino di un piede. L’altro, un giovane di cittadinanza rumena, è stato sorpreso invece con un analogo dispositivo inserito all’interno dell’orecchio, probabilmente collegato a un cellulare in uso a un... suggeritore esterno.

Osservato anche dai monitor, il cittadino rumeno è apparso troppo agitato per passare inosservato al controllo dei due funzionari, abituati a decifrare certi segnali. I funzionari si sono avvicinati e il giovane, su richiesta, ha consegnato l’auricolare, non fornendo però alcun dettaglio sul perché lo indossasse. Sono stati allertati i carabinieri e il materiale elettronico è stato sequestrato dai militari dell’Arma, prontamente intervenuti in sede d’esame. Il giovane candidato è stato identificato e denunciato.