Tragedia della solitudine, trovato morto nel palazzo. Dormiva in fondo alle scale

Massa, 30 novembre 2023 – Tragedia della solitudine, in pieno centro storico a Massa, a due passi dalle luci di Natale accese e all’allestimento di piazza Aranci addobbata per le imminenti festività. Tutto questo distante anni luce da Gianluca Ciampi, che ieri pomeriggio è stato trovato senza vita da alcuni condomini e negozianti, nello scantinato di un palazzo in via Petrarca, che su piazza Aranci è proprio affacciato. Il freddo potrebbe avergli provocato un malore fatale, in ogni caso sono in corso gli accertamenti di rito. Sul posto due volanti della polizia.

Ciampi, classe 1962, era solito trovare riparo – specie negli ultimi tempi – nello scantinato in fondo alle scale di quel condominio, che un tempo aveva ospitato la madre, la quale vi abitava in una casa presa in affitto. Forse è proprio per un senso di affetto che tornava lì, in quel luogo che tanto gli era stato caro e gli ricordava anni pù felici. Gianluca Ciampi era stato ospite nel corso del tempo di alcune associazioni assistenziali, che gli avevano sempre assicurato un pasto caldo e un posto dove riposare. Da un po’ di tempo, però, era tornato a cercare rifugio in quel palazzo di via Petrarca, vicino al centro cittadino pieno di luci. Dormiva tra i suoi effetti in fondo alle scale, in quello scantinato dove ieri è stato ritrovato privo di vita.

C’erano state anche alcune segnalazioni, in merito a questa sua abitudine di tornare a dormire nel palazzo dove aveva vissuto la madre scomparsa. Ed erano avvenuti alcuni sgomberi. Gianluca Ciampi era ormai debilitato nel fisico, si muoveva con un ’carrellino’ per sostenersi. E proprio quest’ultimo, lasciato abbandonato da una parte senza di lui nei paraggi, aveva fatto temere che potesse esserci qualcosa che non andava. Una breve ricerca, poi il triste ritrovamento.