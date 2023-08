Trovata morta in un’auto parcheggiata

Qualcuno ha notato che c’era una donna dalla postura stranamente immobile, seduta sul sedile all’interno di un’automobile, che era parcheggiata in uno stallo per la sosta alla Fossa Maestra, proprio in fondo al viale Colombo, a Marina di Carrara. Così ieri sera intorno all’ora di cena è scattato l’allarme ed è partita la segnalazione al 118, che ha subito raggiunto la zona per prestare i soccorsi alla donna. Purtroppo, però, sono stati vani ed è stato inutile ogni tentativo di rianimarla. Non c’è stato nulla da fare per la 61enne, una donna residente a Carrara. La sua vettura era ferma nel parcheggio ed è qui che è stata colta da un malore, che l’ha stroncata.