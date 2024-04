Trovata a Bonascola una gattina decapitata

CARRARA

A Bonascola è stata trovata decapitata una gattina. Un gesto che ha suscitato l’indignazione di molti e scatenato la caccia all’uomo. Il grido è stato unanime: "pene severissime per gli autori di questi gesti disumani". Tuttavia insieme alla rabbia per il gesto raccapricciante c’è anche chi sospetta si sia trattato di un incidente addossando la resposanbilità a qualche giardiniere che con il falcia erba non ha visto il piccolo animale. E sempre a proposito di gatti il Comune di Carrara ha stanziato stanziati 3mila euro per la sterilizzazione. Con una determina dirigenziale il Comune ha affidato a uno studio veterinario carrarese l’incarico di procedere alla sterilizzazione dei gatti delle colonie feline censite sul territorio. Una richiesta che va a soddisfare le numerose richieste delle associazioni territoriali che si occupano di colonie feline, e che non riuscivano più a gestire il fenomeno della riproduzione. "Si tratta di una scelta che va nella direzione di quei principi di contrasto al randagismo e di tutela del benessere degli animali che sono scritti nel nostro regolamento comunale spiega la vice sindaca e assessore ai Diritti degli animali, Roberta Crudeli –. Con questo stanziamento andiamo ad accogliere le richieste che ci sono pervenute in questi mesi da associazioni e singoli cittadini che si occupano della cura delle diverse colonie feline sparse per il nostro territorio. Nonostante questa non sia una specifica competenza del Comune ci siamo dunque attivati attraverso i nostri uffici e abbiamo contattato numerosi studi veterinari chiedendo un preventivo per il servizio ricevendo una sola risposta, da parte del professionista a cui è stato poi affidato il servizio".