"Troppi pericoli sulle strade di montagna, servono interventi"

Sassi e alberi si stanno abbattendo con troppa frequenza lungo le carrozzabili via Bassa Tambura, Alta Tambura, via XIII Giugno e altre strade della zona montana. Nel giro di poco tempo si è sfiorata più volte la tragedia e i consiglieri comunali del Pd Giovanna Santi e Daniele Tarantino, hanno presentato una interpellanza, con risposta in aula, al sindaco Francesco Persiani e al presidente del consiglio, Agostino Incoronato. Ricordano la pianta che cadendo ha sfiorato un’auto il 23 agosto lungo la strada comunale per Casette, i sassi che il 28 sono caduti su via Bassa Tambura, l’albero abbatosi sulla stessa via il 5 settembre vicino a Canevara.

"Non possiamo sempre affidarci alla dea bendata – commentano i consiglieri –. Da anni questa situazione viene segnalata ma nulla è stato fatto per monitorare i versanti e tagliare, o potare, le grosse piante che crescono proprio in prossimità della carreggiata". Tornano dunque a chiedere messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e scolmatura delle canalette e quindi se sono previsti interventi.