Troppa indifferenza tra i ragazzi

Sentiamo spesso parlare di alimentazione sostenibile e purtroppo molte persone non sanno cosa significhi. Avere un’alimentazione sostenibile è molto importante non solo per la nostra salute ma anche per il rispetto dell’ambiente. Abbiamo deciso di fare un’indagine tra i ragazzi del nostro istituto per sondare quanto conoscano il problema e di fronte a domande come “Sai cosa significa alimentazione sostenibile?”. Oppure: “Hai mai cercato di persuadere i genitori, gli amici ad avere un’alimentazione sostenibile?”. Le risposte sono state sconfortanti. Se da una parte infatti i nostri compagni dichiarano di sapere cosa significhi “alimentazione sostenibile”, dall’altra sembrano essere indifferenti rispetto all’impatto che la nostra alimentazione può avere sull’ambiente. Eppure la scuola, e non solo, promuove molte attività per sensibilizzare i ragazzi su questo tema. Basterebbe così poco per cambiare le nostre abitudini: forse si prenderebbe consapevolezza del problema se si facessero vedere le immagini dei disboscamenti, dello scioglimento dei ghiacciai, di quale impatto ambientale possa avere un prodotto che si mangia abitualmente o delle immagini degli allevamenti intensivi.