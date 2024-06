"Troppa incuria e pericoli: danno per il turismo"

Sicurezza, turismo, decoro urbano: il consigliere di “Massa è un’altra cosa”, Ivo Zaccagna, mette in luce una situazione critica su cui chiede l’intervento "immediato e deciso" dell’amministrazione, in vista della stagione estiva ormai alle porte. "La situazione attuale dei marciapiedi è preoccupante, poiché alcuni sono completamente avvolti dalla vegetazione infestante e/o sprofondati altezza strada – evidenzia –. Questo non solo rende difficile la circolazione dei pedoni, ma rappresenta anche un serio pericolo per la sicurezza dei cittadini, specialmente per anziani e bambini. È essenziale ripristinare la praticabilità e la sicurezza dei marciapiedi attraverso interventi di pulizia e manutenzione urgenti. La situazione delle buche stradali sta aumentando sempre più e con essa anche gli incidenti stradali".

Sul fronte del turismo, per Zaccagna lo stato delle cose "influisce negativamente sull’attrattività turistica della nostra città. Via della Repubblica e Piazza dei Ronchi, Marina di Massa fino ad arrivare alla Partaccia sono esempi emblematici di questa trascuratezza. La fontana di Piazza dei Ronchi, una volta simbolo di bellezza e armonia, è ora inattiva e in stato di abbandono. In Partaccia la cittadinanza si è attivata in autonomia nel coprire le buche e nel segnalare i pericoli, come tante sono state le segnalazioni per la discarica abusiva all’interno del mercatino".

Il consigliere ci va giù duro anche su "gestione del verde e la pulizia delle strade, quasi del tutto assenti". "È urgente che le autorità competenti, già sollecitate dal sottoscritto, prendano provvedimenti concreti per risolvere queste criticità". Invita quin di l’amministrazione a pianificare interventi tempestivi per ripristinare il decoro urbano, garantendo così sicurezza, accoglienza e qualità della vita per cittadini e turisti".