Tripudio per Tosti e Puccini. Il Ridotto si apre alla lirica con romanze immortali

Le note di Giacomo Puccini e di Francesco Paolo Tosti protagoniste del concerto che gli ’Amici della lirica’ hanno tenuto nel ridotto del teatro Animosi. Musica, poesia e arte per il primo concerto della rassegna “Differenti sfumature” voluto dal’assesore alla Cultura Gea Dazzi. Un concerto che ha come al solito incantato il pubblico. Protagonista il soprano Donata D’Annunzio Lombardi e il Maestro Pietro Mariani che ha accompagnato al pianoforte le varei arie.

Intitolato “Visioni dall’Alba del ‘900 Puccini, D’Annunzio, Tosti” - dialogo visionario tra la musica da camera di Giacomo Puccini e Francesco Paolo Tosti”, il programma ha offerto una affascinante carrellata di alcune delle arie da camera più belle dei dei due compositori, uniti da un intenso rapporto musicale e di amicizia, sugellata dalla collaborazione tra i due musicisti e Casa Ricordi, come illustrato dal direttore artistico Carlo Menconi nella sua presentazione. E, a rendere indimenticabile questo rapporto, la penna di Gabriele D’Annunzio, avo del soprano Donata D’Annunzio Lombardi, una delle maggiori interpreti pucciniane. Nel corso della serata, seguita dal folto e preparato pubblico degli Amici della liricail soprano ha dato prova di una vocalità con versatilità, prefezione tecnica e intensa espressività, interpretando i più importanti ruoli pucciniani, a partire da Musetta a Giorgetta, passando per Mimì, Magda, Liù, Madama Butterfly, Suor Angelica, Manon Lescaut, Tosca. Ruoli che l’hanno portata ad esibirsi nei più prestigiosi teatri in Italia e all’estero.

Tutti i brani, magnificamente interpretati, sono stati imprezositi da veri e propri ricami vocali di Donata D’Annunzio, e il pubblico, entusiasta, ha ripetutamente acclamato a gran voce gli artisti che hanno concesso due bis.

Il prossimo appunamento con la lirica blasonata proposta dal Comune e dal circolo ’Mercuriali’ sarà giovedì 23 maggio, per “Mozart e il Teatro Barocco”. Nel ridotto del tatro animosi canteranno il soprano Giulia Bolcato e il mezzosoprano Francesca di Sauro, al pianoforte il Maestro Cesare Goretta. Una serata a due voci tra brani tratti da opere di Mozart e altri autori del periodo, in dialogo con lo strumento.