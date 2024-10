Tricolore per Giusti e Rovetti . Sono campioni italiani a squadre

Trionfo per i tiratori apuani Marco Andrea Giusti e Enrico Rovetti, che hanno conquistato il titolo di campioni italiani a squadre di tiro di precisione con carabina calibro .22 nella spettacolare finale del campionato italiano tenutasi a Parma. In una gara carica di tensione e adrenalina, i due atleti si sono imposti nelle categorie Production, dedicata alle carabine di serie, e Open, coronando una stagione straordinaria fatta di successi e piazzamenti sul podio. Il massese Marco Andrea Giusti e il carrarese Enrico Rovetti, tiratori d’eccellenza, si sono aggiudicati il titolo nella finale che li ha visti competere ad altissimi livelli. Entrambi si sono distinti nella distanza di 100 metri, dimostrando abilità e precisione nelle rispettive categorie. La categoria Production è riservata alle carabine di serie, mentre la Open è aperta a configurazioni più personalizzate, offrendo maggiore libertà ai tiratori per ottimizzare le prestazioni dell’arma.

La gara finale di Parma ha rappresentato l’epilogo di una stagione eccellente per i due atleti, che si sono piazzati spesso sul podio nelle otto gare di qualificazione, dimostrando una costante crescita e un’ottima preparazione tecnica. Oltre alla vittoria a squadre, Marco Andrea Giusti ha ottenuto un prestigioso terzo posto nella categoria Open a livello individuale. Il piazzamento conferma l’altissimo livello competitivo del tiratore massese, che ha saputo imporsi non solo in coppia con Rovetti, ma anche nella classifica personale, dimostrando ancora una volta il suo talento. Entrambi gli atleti hanno espresso profonda gratitudine al Tiro a Segno Nazionale di Livorno, presso cui sono tesserati. Grazie al supporto tecnico ed economico ricevuto, Giusti e Rovetti hanno potuto affrontare la stagione con la preparazione necessaria per eccellere in una disciplina che richiede precisione, concentrazione e costanza. I risultati rappresentano il coronamento di una stagione memorabile, e pongono le basi per future sfide agonistiche che vedranno i due tiratori apuani ancora protagonisti nel panorama nazionale del tiro di precisione.

Micherle Scuto