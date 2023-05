Tribunale, giro di valzer in vista Tornano Garofalo e (forse) la Soffio

di Andrea Luparia

E’ ormai solo una questione di giorni. Parliamo del ritorno, in pianta stabile, del giudice Fabrizio Garofalo al Tribunale di Massa. Per chi ha la memoria corta, Garofalo è stato per molto tempo in servizio a Massa. Poi è andato qualche anno al Tribunale della Spezia, da dove era ritornato, con un distacco temporaneo, per aiutare i colleghi massesi a diminuire il carico di lavoro. Da giugno, invece, ritornerà definitivamente a Massa, dove vive e dove abitano i suoi familiari. E’ infatti per motivi di famiglia che Fabrizio Garofalo torna a Massa: alla Spezia, infatti, era stimato proprio come era stimato a Massa prima di spostarsi di sede. Prenderà il posto del giudice Valentina Prudente, passata al civile? Si vedrà.

Ma in questo via vai tra le due sedi del Ministero di Grazia e Giustizia adesso si ipotizza anche un possibile secondo rientro. Parliamo della dottoressa Rossella Soffio. Anche lei ha lavorato anni a Massa, come sostituto procuratore. Poi circa 78 anni fa è andata alla Spezia, sempre alla Procura della Repubblica. E anche in quella sede si è fatta apprezzare. Anche lei, come Fabrizio Garofalo, lo scorso anno è stata distaccata temporaneamente a Massa per aiutare i colleghi a smaltire il carico di lavoro. Adesso potrebbe tornare in pianta stabile. Ma se per Garofalo c’è la certezza, per la Soffio non è ancora così. Ultima, ma non ultima, c’è anche la “partita“ per l’importante carica di presidente del Tribunale di Massa. I nomi che circolano si sono ridotti a tre ma l’ultima parola spetterà al Consiglio Superiore della Magistratura. Sarà il Csm, quindi, a dire chi verrà a Massa. E ovviamente potrebbe essere anche qualcuno fuori dalla terna di quelli che sono indicati come i presunti “papabili“.

Particolare curioso. Uno dei tre che apparentemente sono in corsa è il giudice Giovanni Sgambati. Anche lui ha lavorato per diverso tempo come magistrato a Massa (quando c’erano sia Garofalo che la Soffio) ed è stato anche presidente della sezione penale. Poi è andato a lavorare a Firenze. Adesso ha chiesto di ritornare a Massa, per avvicinarsi alla famiglia (abita alla Spezia). Ma il suo arrivo, al momento, è solamente ipotetico. Come dicevamo, a scegliere il nome del nuovo presidente del Tribunale di Massa sarà, a Roma, il Consiglio superiore della magistratura.