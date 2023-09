Trenta posti disponibili per gli impianti di risalita

Eures in collaborazione con Oberstdorf Kleinwalsertaler Bergbahnen, una delle più grandi società di funivie e impianti di risalita dello Stato federale del Vorarlberg in Austria, ricerca vari profili tecnici per un totale di 30 posizioni disponibili. Selezioni il 24 ottobre. Per le posizioni a tempo indeterminato assunzione immediata dopo il colloquio, per le posizioni tagionali partenza agli inizi di dicembre 2023, vitto e alloggio e wifi gratuiti, supporto per le pratiche amministrative. Le figure a tempo indeterminato sono 4 elettricisti, con formazione professionale nel settore o esperienza lavorativa e inglese a livello intermedio e volontà di imparare il tedesco, 4 meccanici con formazione professionale come meccanici autocamion o esperienza lavorativa ed Inglese a livello intermedio e volontà di imparare il tedesco, 3 tecnici di funivia con formazione professionale o esperienza lavorativa con competenze nel settore elettrico e meccanico e Inglese a livello intermedio e volontà di imparare il tedesco. A contratto stagionale altri 3 macchinisti di funivia e 4 assistenti di cabina oltre a 4 addetti servizio piste, 4 addetti alla biglietteria e 4 cuochi e camerieri. Per informazioni scrivere a [email protected].