"Trenta milioni di euro per la nuova questura"

"La firma dell’intesa tra il Ministero dell’Interno e il Comune di Massa, avvenuta questa mattina alla presenza del sottosegretario Nicola Molteni, rappresenta un momento storico per la nostra città e provincia. Grazie ai 30 milioni di euro stanziati dal ministero dell`Interno e alla concessione gratuita di un’area adeguata da parte del Comune, si gettano le basi per la realizzazione della nuova questura. Questo progetto rafforzerà i servizi di sicurezza in tutta la provincia e offrirà agli operatori un contesto di lavoro adeguato. È importante sottolineare che la nuova questura non sottrarrà spazio verde ai cittadini di Massa". Così il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti (nella foto). "Al contrario, grazie agli investimenti già previsti dal Comune, il Parco degli Ulivi sarà riqualificato, diventando un parco più bello, più sicuro più inclusivo e moderno. Come parlamentare del territorio, sono orgoglioso di aver difeso con determinazione le risorse".