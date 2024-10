Fiamme sulla motrice del treno a Montignoso, interrotta la linea tra Massa e Forte dei Marmi

Montignoso (Massa Carrara), 8 ottobre 2024 – Un incendio scoppiato intorno al pantografo della motrice di un treno merci manda in tilt il traffico ferroviario sulla tratta Massa-Forte dei Marmi in provincia di Massa-Carrara.

Intorno alle 11,30 è scattato l’allarme per le fiamme sulla motrice del treno che era in transito all’altezza di Montignoso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Massa Carrara, con due unità (autopompaserbatoio e campagnola pick up con 5 unità di equipaggio).

La linea ferroviaria è stata bloccata in tutte e due le direzioni. Sul posto anche personale di Rfi.