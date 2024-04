"Trend negativo. Il Comune attui politiche mirate"

Il presidente di Confesercenti Massa, Daniele Lorieri, commenta il trend negativo del turismo nella provincia di Massa Carrara risultante dallo studio della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e dell’Isr: "I dati delle presenze turistiche a Massa sono allarmanti e continuano un trend negativo. Crediamo sia necessario un cambio nella politica di sostegno del turismo messa in campo dalla amministrazione comunale. Da mesi chiediamo un tavolo tecnico sul turismo allargato a tutte le categorie. Anche la assegnazione della Dmc, avvenuta in tardo inverno, non sta dando frutti tangibili. Uno dei motivi del trend negativo è sicuramente aver trascurato in questi anni il litorale concentrandosi solo sul centro città. Chiediamo che questo anno l’amministrazione dia più risalto al vero traino del turismo apuano ovvero il litorale".