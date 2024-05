Conflitto di interesse. Caffaz attacca Arrighi

"La sindaca si lamenta dei ricorsi ma a firmarli sono stati anche professionisti legati a lei". Lo scrive il consigliere Simone Caffaz a proposito dei venti nuovi ricorsi su concessioni perpetue e canoni. Caffaz accusa Serena Arrighi e la sua giunta di "conflitto di interessi", in particolare per due professionisti che stanno sostenendo le imprese contro il Comune. "La sindaca – scrive Caffaz – ha affermato che ‘che questo clima conflittuale non faccia bene’ e che ‘non è possibile che il rapporto sia sempre regolato nelle aule dei tribunali’. Peccato che una parte rilevante di questi ricorsi sia stata firmata da due professionisti riconducibili alla sua amministrazione: tra i firmatari spiccano Antonio Lattanzi, fratello di Mario, assessore al Bilancio, e Ferdinando Genovesi, padre di Sirio, consigliere comunale e presidente della commissione statuto. ntentare una causa al Tar contro decisioni prese dal proprio fratello è singolare. Almeno quanto contro il proprio figlio, presidente di una commissione sui regolamenti. Com’è credibile una sindaca quando protesta contro azioni giudiziarie intraprese dal fratello dell’assessore – conclude Caffaz – e dal padre del presidente della commissione che dovrebbe occuparsi delle questioni giuridiche del Comune e di predisporre le norme regolamentari? Con quale doppiezza la sindaca si lamenta di queste cause intentate dagli industriali per conto di professionisti a lei legati?". Immediata la replica dell’assessore Lattanzi. "Ai tempi mio fratello Antonio con il quale condivido unicamente gli spazi lavorativi, e con il quale non ho né associazione professionale né incarichi professionali congiunti, era impegnato con altri colleghi nella redazione dei ricorsi contro le leggi delle giunta dei 5 stelle".