Tre giorni dedicati alla fotografia: il Club apuano fa 50 anni

Un workshop con il fotografo e stampatore certificato, incontri con professionisti di fama internazionale, una mostra e un convegno. Saranno tre giorni intensi, quelli del fine settimana, in cui festeggia i suoi 50 anni il Club fotografico apuano, fondato nel 1973 da Ennio Biggi con un gruppo di fotoamatori.

Tre giorni di full immersione nella fotografia e nell’arte. Si parte venerdì con la visita al MudaC Carrara (ore 9-12; 14-17). E, sempre al MudaC di via Canal del Rio 3A, alle 17,30 c omincia il workshop sulla stampa digitale con Paolo Valli, fotografo e stampatore certificato Epson, con un massimo di 25 allievi (su prenotazione www.clubfotograficoapuano.ms.it). La festa del Club proporrà invece sabato incontri, gratuiti e aperti a tutti, con autori di fama internazionale nella Sala Gestri della Biblioteca Civica in piazza Gramsci 2. Alle 10,30 ci sarà il fotografo Roberto Nencini: professionalmente, si è dedicato in modo particolare alla fotografia naturalista e documentarista, ha fotografato in varie nazioni del mondo, dall’India al Laos, all’Etiopia al Myanmar e molte altre, fino a nazioni Europee dal Portogallo alla Germania e Romania. Alle 11,45 appuntamento con Carlo Mari, viaggiatore in tutte le parti del Mondo e in particolare sotto i mari; ritrattista e documentarista, ha documentato molte popolazioni a rischio di estinzione nell’Africa orientale. Alle 15,30 sarà la volta di Giorgio Galimberti 15,30: si dedica in particolare alla fotografia sperimentale del bianco e nero rielaborandola in funzione di un linguaggio moderno e narrativo con particolare attenzione agli effetti di luce sui corpi e paesaggi urbani. . Sempre sabato inaugurano, alle 17,30, due mostre: la collettiva dei soci e quella degli ospiti Giorgio Galimberti, Carlo Mari e Roberto Nencini. Domenica appuntamento alle 9,30 nella sala convegni della Fondazione Giorgio Conti, a Palazzo Cucchiari, per il 47° convegno regionale Fiaf, durante il quale, alle 15,30, sarà premiato l’Autore dell’Anno Fiaf della Toscana.