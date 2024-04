Tre assunzioni nella nautica

Le offerte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per info e candidature, https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

1 CAMERIERE. Pub ricerca un cameriere con esperienza nella mansione. Contratto tempo indeterminato full time. Orario di lavoro 18-2. Sede Carrara. Offerta MS-222051.

1 IMPIEGATO. Agriturismo ricerca un impiegato amministrativo per gestione ufficio azienda agricola, prenotazioni e magazzino. Richiesta conoscenza lingua inglese e preferibile anche lingua francese. Preferibile esperienza. Iniziale tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede Fosdinovo. Offerta MS-222050.

1 DISEGNATORE. Importante azienda che opera nel settore della nautica ricerca disegnatore navale con esperienza e che si occupi della progettazione di imbarcazioni, dall’elaborazione di disegni tecnici relativi ai diversi elementi di una imbarcazione ed esegue la progettazione esecutiva. Sede Carrara. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-221842.

1 SALDATORE. Azienda settore nautica ricerca per inserimento stabile saldatore/acciaista con esperienza per eseguire tutte le tipologie di lavorazioni e trattamenti consentiti, come passivazione, elettrolucidatura, anodizzazione, nichelatura, sabbiatura. Iniziale contratto a tempo determinato. Sede Carrara. Offerta MS-221838.

1 CARPENTIERE. Azienda operante nel settore della nautica cerca una figura da inserire stabilmente nel proprio organico, nel ruolo di carpentiere. Iniziale contratto a tempo determinato.Sede di lavoro Carrara. Offerta MS-221833.

1 BRACCIANTE AGRICOLO. Azienda agricola ricerca un bracciante per mansioni di semina, raccolta, manutenzione e pulizia dei terreni; indispensabile saper utilizzare gli attrezzi necessari e guida dei mezzi agricoli. Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede Mulazzo. Offerta MS-221831.