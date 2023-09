"Trasporti studenti. I nodi da risolvere"

"Il trattamento dei pendolari della tratta ferroviaria Aulla-Lucca, studenti e lavoratori, non è più tollerabile", tuona il gruppo della Lega di Fivizzano. "Da diversi anni nel periodo estivo viene interrotta la tratta Aulla-Piazza al Serchio per manutenzione con un importante danno al turismo locale. Quest’anno la tratta non verrà riattivata nemmeno in autunno creando importanti problemi a studenti e lavoratori provenienti da Garfagnana e Valle del Lucido, diretti ad Aulla, La Spezia o nel pontremolese, che dovranno affidarsi ai sistemi di trasporto sostitutivo che per la conformazione del territorio non potranno rispettare gli orari che hanno consentito ai pendolari in tutti questi anni di raggiungere Aulla o di spostarsi, tramite le coincidenze a Villafranca e Pontremoli da una parte e a La Spezia dall’altra. Invieremo gli atti ai nostri consiglieri regionali perché si attivino per individuare soluzioni alternative e dare garanzie agli utenti tutti".