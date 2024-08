Trasloco al Convitto. Scelta una nuova sede per ospitare i ragazzi dell’alberghiero Minuto

Il convitto dell’istituto alberghiero “Minuto” di Massa sembra essere destinato a spostarsi ancora una volta. Dalla Partaccia, dove ha trovato sede negli ultimi anni, dovrebbe traslocare per risistemarsi oltre il fiume Frigido, al confine fra Marina di Massa e Ronchi. L’ultima gara pubblicata dalla Provincia di Massa Carrara per trovare alloggio agli studenti dell’istituto ha infatti ricevuto due manifestazioni di interesse, una dal Fondo Assistenziale Solidaristico C.G.E. che gestisce la casa per ferie “Il Pioppo alla Partaccia”, sede del convitto negli ultimi anni, e una dalla “Fondazione Maria Assunta in Cielo onlus”, di Pistoia, per la sua proprietà Residenza Villa Maria Assunta in Cielo che si trova in via Magliano, al confine con la frazione di Ronchi. E sarebbe stata quest’ultima, secondo gli uffici, l’offerta migliore. La Fondazione infatti rende disponibile l’immobile per la locazione già dal 16 settembre e fino al 10 giugno del prossimo anno ed ha fatto anche un’offerta al ribasso sul canone di locazione annuale, da 80mila a 75mila euro.

Salvo colpi di scena, quindi, sarà qui la nuova sede del Convitto alberghiero, il che richiederà comunque una nuova riorganizzazione scolastica e pure del servizio di trasporto pubblico per gli studenti del ‘Minuto’ in vista dell’apertura del prossimo anno scolastico, con tempi non proprio larghissimi a disposizione. Secondo le richieste del bando, l’immobile deve essere in grado di ospitare fino a circa 80 studenti, a una distanza massima di 10 chilometri dalle sedi principali dell’istituto, con 80 posti letto per convittori in camere doppie o triple dotate di bagno, due posti letto per educatori in camere singole dotate di bagno, un locale spogliatoio personale Ata, un locale infermeria e uno per la lavanderia. Disponibilità di una sala per la consumazione di prima colazione, pranzo e cena, di capienza non inferiore a 80 ospiti e di un locale cucina attrezzato per la preparazione dei pasti (colazione, pranzo e cena) per i convittori ospitati.

La scuola non ha più la possibilità di utilizzare gli spazi di proprietà nell’ex colonia marina dal 2013, a causa sia delle problematiche edilizie dell’edificio che ospitava l’Istituto Minuto, sito in via Casone a Mare e attualmente in fase di ristrutturazione, sia del crescente numero degli iscritti che abbisognano, quindi, di spazi didattici nel medesimo edificio.

Per il futuro, comunque, il nuovo edificio del convitto sarà realizzato all’interno dell’ex colonia Ugo Pisa, attraverso le opere previste in capo al Comune di Massa e finanziate con risorse del bando Pinqua-Pnrr. Opere che dovrebbero essere pronte nel 2026 secondo il cronoprogramma dell’intervento e quindi serve trovare una sede temporanea visto che l’attuale contratto di locazione è scaduto il 18 maggio.