Tragico schianto sull’A12. Con la moto contro un’auto. Muore un ragazzo di 22 anni

di Matteo Marcello

Morire a 22 anni, alla vigilia di Pasqua, in sella a una moto. Una tragedia enorme, quella che ha strappato alla vita Andrea Ussi, giovane di Carrara, morto ieri in un incidente stradale sull’autostrada A12. Il dramma è avvenuto tra i caselli di Ceparana e Brugnato, all’altezza di Montedivalli, poco dopo le 12.30. Sulla dinamica sono in corso indagini da parte della polizia stradale della Spezia, ma secondo una prima ricostruzione, il 22enne stava viaggiando lungo la corsia nord – in direzione di Genova – quando la sua moto sarebbe entrata in contatto con un’autovettura che viaggiava nella stessa direzione: a quel punto, la due ruote avrebbe oltrepassato il guardrail, impattando contro un’auto che viaggiava nel senso opposto e che, a seguito dell’urto e del successivo impatto con le protezioni laterali, si è incendiata. Immediati sono scattati i soccorsi, che hanno portato sul posto in pochi minuti il 118 della Spezia, i vigili del fuoco, e numerose ambulanze.

Le condizioni del 22enne sono apparse subito gravi, con il medico del 118 che ha immediatamente chiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco, atterrato dopo poche decine di minuti proprio in autostrada, per accelerare i soccorsi. Purtroppo, per Andrea Ussi, residente a Fossone, non c’è stato nulla da fare. La vicenda che è ora al vaglio della Polstrada spezzina. Il corpo del giovane è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea. Nel drammatico incidente è rimasta ferita anche una coppia di sessantenni, che si trovava nell’auto che viaggiava in corsia sud e che, dopo l’impatto con la moto, si è incendiata. I due occupanti, dopo le prime cure, sono stati condotti in codice giallo dalle ambulanze delle pubbliche assistenze di Ceparana e Vezzano Ligure al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia: le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. L’autostrada A12 è rimasta chiusa per un paio di ore per consentire dapprima i soccorsi e poi i rilievi della polizia giudiziaria, con la circolazione ripresa solo attorno alle 15.

A12 che, solo un paio d’ore dopo, attorno alle 14,30, è stata teatro di un altro grave incidente: un violento tamponamento a catena avvenuto all’interno della galleria madonna del Poggio, nella corsia sud, tra i caselli di Carrodano e di Brugnato, che ha coinvolto tre auto di grossa cilindrata. Otto i feriti, tra cui un giovane di circa dieci anni che dopo la prima assistenza sul posto, è stato trasportato in elicottero al Gaslini di Genova per essere sottoposto ad accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Gli altri feriti sono stati invece trasportati in codice rosso – data la dinamica maggiore – negli ospedali della Spezia e di Sarzana, con le ambulanze delle pubbliche assistenze di Brugnato, Pignone e Ceparana, e delle sezioni Cri di Levanto e Riccò del Golfo. Anche in questa circostanza, per permettere i soccorsi alle tante persone ferite e per liberare la viabilità dai mezzi incidentati, l’autostrada A12 è rimasta chiusa per diverse ore, per poi essere riaperta dal concessionario autostradale solo nel tardo pomeriggio, con il traffico dirottato sulle strade statali e provinciali della Val di Vara e della Riviera.