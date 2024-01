Tragedia lungo il Versilia. Cagnolina muore infilzata da un amo

Montignoso, 4 gennaio 2024 – Sta passeggiando con il suo cane quando l’animale mangia del pane ma dentro c’è un grosso amo e muore. E’ successo martedì scorso a Cinquale. Cinzia De Angeli, come tutte le mattine, era uscita di casa alle 8 per fare un giro a piedi con il suo animale, un cagnolina femmina di 6 anni, compagna fidata della donna.

"Ho preso il guinzaglio e ci siamo incamminate nel tragitto ormai rodato nelle strade del Cinquale – racconta –. Stavamo passeggiando ma a un certo punto ho visto che lei si è fermata". Si trovavano in via Cateratte, nel tratto che passa sopra il fiume Versilia, quando l’animale ha iniziato a mangiare un boccone di pane. "In un primo momento non ci ho fatto caso – prosegue – poi l’ho tirata via. Dopo qualche passo ha iniziato a stare male, si è buttata a terra. Non capivo cosa stesse succedendo, solo dopo ho notato che dalla sua bocca usciva un lungo filo da pesca. L’ho presa di peso, portata fino alla macchina e mi sono diretta dal veterinario, nel tragitto stava smettendo di respirare. E’ stata sottoposta a un intervento di diverse ore ma alla fine il medico veterinario è uscito dalla sala operatoria dicendomi che la mia canina era morta".

Così la donna si chiede come mai quell’amo si trovasse dentro a un pezzo di pane, se possa essere il residuo di una giornata di pesca o un boccone volutamente posizionato. "Vivevo con lei, da 6 anni era la mia compagna di vita – conclude la donna –. Ho fatto la segnalazione ai vigili scoprendo poi che la stessa sorte era capitata a un altro cane. Non penso sia giusto che il mio cane sia morto per l’inosservanza di qualche pescatore o ancora peggio per la cattiveria di certe persone".