Tradizioni Quando ci curavano erbe e animali

di Natalino Benacci Guarire dalla broncopolmonite con la pelle di un coniglio. Se lo raccontate a un medico gli si rizzeranno i capelli. Ma la “ricetta” appartiene all’anedottica popolare: si racconta che a Guinadi, negli anni Quaranta un bambino affetto da broncopolmonite nonostante le cure del medico fosse giunto in punto di morte. I genitori allora decisero di ricorrere ad un rimedio arcaico di cui ancora si favoleggiava in paese. Ammazzarono un coniglio, lo scuoiarono e avvolsero il corpo del bambino nella pelle ancora calda dell’animale. Il mattino seguente la crisi era passata e poi arrivò la guarigione. Fantasie popolari? Forse. Ma sono molti i rimedi alternativi della medicina tradizionale contadina che si affidavano alle proprietà terapeutiche degli animali. A Vignola, nel comune di Pontremoli, curavano l’itterizia facendo ingerire al malato pidocchi vivi con acqua. Sempre lì, per guarire l’ulcera facevano ingoiare una lumaca viva dopo averle tolto il guscio: l’escrezione dell’animale andava a cicatrizzare la lesione interna. Ovviamente si parla di pratiche curative tradizionali del territorio lunigianese sono rimaste nelle memoria di poche persone e che interessano oggi solo dal punto di vista etnografico e del colore popolare. Nelle campagne del territorio pontremolese la cosiddetta “tosse cattiva” era curata facendo...