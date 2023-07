Tracce di tartaruga a Cinquale Ma non sono state deposte le uova

Le piccole tracce che salivano svelte su dall’acqua verso ombrelloni e tende hanno fatto sperare che il ‘miracolo’ della covata di una tartaruga fosse accaduto anche a Cinquale. Invece si è trattato di un falso allarme, o meglio di un tentativo andato a vuoto. Perché la tartaruga è passata di lì, al bagno Stefanella di Cinquale, ma non ha depositato le uova. Un tentativo che lascia però ben sperare in un ritorno nei prossimi giorni sulla costa apuana, scelta l’anno scorso tra Ronchi e Poveromo, per la prima volta dalle tartarughe marine che qui avevano fatto ben tre nidi. Il ritrovamento delle tracce sulla spiaggia è avvenuto l’altra mattina: non facili da vedere perché ‘contaminate’ da altre orme. Sul posto è intervenuta Cecilia Mancusi di Arpat per verificare un eventuale sito di nidificazione ma, come riportano il Wwf Alta Toscana, dpo qualche ora di scavi non è stata accertata nessuna deposizione. "Probabilmente la tartaruga ha tentato la deposizione ma è stata disturbata da qualcosa o da qualcuno ma ci riproverà – continuano dal Wwf –. È stato comunque un pomeriggio interessante pieno di curiosità, nozioni e domande sulle nostre amate. Grazie a tutti i volontari che sono intervenuti in supporto. Le ricerche continuano". Il Wwf Alta Toscana sta cercando altri volontari che vogliano unirsi nei monitoraggi delle spiagge alla ricerca di tracce di nidi di tartaruga. Si può scrivere a [email protected]