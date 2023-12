Traballa la maggioranza. Maria Mattei lascia. Commissione Cultura senza la presidenza

di Alfredo Marchetti

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che scuote profondamente le basi della maggioranza targata Serena Arrighi. Maria Mattei si è dimessa dalla presidenza della commissione Cultura. Raggiunta telefonicamente ha velocemente risposto: "Si, è vero, mi sono dimessa". Senza dare spazio a altri commenti. Rumors di palazzo parlano di un continuo modus operandi che nel corso dei mesi non sarebbe piaciuto alla commissione: decisioni prese sopra la testa dei consiglieri comunali per quanto riguarda le scelte culturali.

L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una delibera di giunta dove tra le righe c’è scritto che era stato fatto un "passaggio informale" in commissione (frase che non sta in piedi istituzionalmente) prima di posizionare la Venere Apuana di Franco Franchi davanti all’Accademia di belle arti. Nella pratica però questa decisione sarebbe stata presa ai piani alti. La crisi politica aperta da Mattei potrebbe non finire qui. Nell’aria si respira qualcosa di più forte, ovvero il potenziale addio della consigliera comunale al Partito democratico, magari prendendo posto fuori dalle direttive del partito del Nazareno.

La sindaca Arrighi ’perde’ dunque un altro pezzo, dopo l’addio della segretaria di gabinetto della prima cittadina, ovvero Marella Marchi, tornata al suo vecchio incarico, e le dimissioni nelle scorse settimane del segretario generale Corrado Grimaldi, che la sindaca si è limitata a commentare con un "motivi personali". Sta di fatto che la maggioranza non sta navigando in acque serene.