Tra vino, cucina e letteratura. Riflettori accesi al ‘Nettuno’

Torna “Il mare colore del vino” e lo fa con una festa per celebrare l’equinozio di primavera. Giovedì alle 20 andrà infatti in scena il terzo appuntamento della rassegna eno-artistica nata da un’idea di Stella Tramontana, giovane professoressa, sommelier, critica letteraria e artista teatrale, in collaborazione con il bagno Nettuno Club e il biscottificio Dogliani. Un successo quello registrato nelle due serate iniziali, la prima dedicata ai versi omerici e alla cucina greca con vini liguri, alle poesie dantesche con cena medievale e vini toscani la seconda. Ora è il turno dell’enogastronomia francese, in dialogo con la pièce teatrale “L’Orando di vino voglioso”, una rivisitazione comico-umoristica del celebre Orlando Furioso, il poema di Ludovico Ariosto.

Gli attori amatoriali Sara D’Aleo e Emanuele Cucurnia apriranno la serata a suon di battute esilaranti e poetiche, sotto la direzione di Stella Tramontana, autrice del testo e curatrice, insieme all’esperto sommelier e responsabile marketing Giuliano Diamanti, della selezione dei vini. "Quando diciamo vini francesi – spiegano i due curatori – pensiamo subito ai grandi champagne o ai rossi di Borgogna che sono tutti, ovviamente, grandi vini. Per questa serata abbiamo invece pensato ad una selezione più particolare ma non meno importante. Faremo fare un viaggio in tre zone della Francia lontane tra loro, ognuna con i propri produttori e metodi di lavorazione, proponendo vini particolarissimi".

Il primo sarà un vino spumante prodotto con il primo metodo ancestrale, si proseguirà con un pregiatissimo Sauvignon della valle della Loira, dichiarata patrimonio Unesco per le sue vigne uniche, infine uno dei migliori rosati al mondo direttamente dalla Provenza. In dialogo con la sezione vinicola sarà la proposta dello chef Daniele Menconi che delizierà i palati con un viaggio culinario da Limoux alla Provenza, da Marsiglia a Parigi. A concludere la serata saranno i prodotti del biscottificio Piemonte Dogliani che offrirà una delle sue creazioni più particolari, a tema francese: le madeleine con chantilly e vin au chocolat. L’appuntamento con il particolare evento tra letteratura e cultura enogastronomica sarà dunque giovedì sera al bagno Nettuno di Marina di Carrara, un evento da non perdere per gli amanti della buona enogastronimia e della cultura.

Ulteriori informazioni e prenotazioni al 3294299124.