Tra pace e memoria. Ecco le scuole vincitrici del Premio Ciro Siciliano. Cerimonia al Ducale

Oltre un centinaio di studenti hanno lavorato sul tema della pace e delle memoria, ricordando l’eccidio nazifascista di Forno e la medaglia d’oro al merito civile, il maresciallo dei carabinieri Ciro Siciliano, tra le 68 vittime di quel tragico giorno. Nell’80° anniversario della strage, la commissione del premio ’Pace giustizia libertà democrazia-Maresciallo Ciro Siciliano-Forno 13 giugno 1944" ha scelto come manifesto ufficiale il disegno realizzato dagli alunni della 3ª A della primaria di Bedizzano (insegnante Giovanna Meccheri). Tante le opere pervenute e che saranno premiate domani, alle 17, a Palazzo Ducale durante la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Eventi sul Frigido che da 17 anni porta avanti questa lodevole iniziativa, sensibilizzando i giovani all’esercizio della memoria. Nell’occasione sarà assegnato anche il Premio Bontà ’Maestro Giuseppe Fruzzetti’ alla classe 2ª B di Marina di Massa (insegnante Daria Ricci) per i valori inclusivi nell’accoglienza di una compagna proveniente dall’Ucraina.

Ma ecco i premiati. Per le scuole superiori il primo premio nella sezione manifesti va al Liceo artistico Palma, classi 2ª A, B e C, insegnante Alessandro Maggiani. Seguono a pari merito l’Istituto professionale Alberghiero classi 5ª AA per manifesto e 2ª B per componimento (insegnanti Sabrina Quadrelli e Gabriele Del Sarto). Per le medie primo premio alla 3ª C della Parini con segnalazione per l’alunna Giulia Giusti (insegnante Laura Berti). Per le primarie primo premio alla scuola di Bedizzano classi 4ª A, 5ª B, 2ª e 3ª A, insegnanti Serena Chesi e Meccheri; scuola Marcello Garosi di Forno (insegnanti Liviana Casalini e Vanessa Nardini); scuola di Ronchi classi V A e V B (insegnanti Sara Fruzzetti e Maria Elisabetta Petrone); scuola Villette classe 2ª A (insegnante Daria Ricci).

Per i componimenti saranno premiati il Liceo classico Rossi (insegnante Rosaria Bonotti) ex aequo con l’Alberghiero Minuto; primo premio assoluto alla scuola media Malaspina, classe 2ª B con l’insegnante Federico Guidotti. Segnalazione per Alessandro Bertocchi della I C del Malaspina, insegnanti Paola Biagioni e Arianna Mazzarella Baldi. Per le primarie vince la scuola Mazzini di Bedizzano, classi 4ª A e 4ªB; 2ª e 3ª A. Seguono con premio ex aequo le classi quinte dell’Istituto Giacinto Bianchi (insegnante Corinna Vivoli) e dell’Istituto paritario Le Grazie (insegnante Sabrina Cordiviola).

La cerimonia sarà coordinata da Francesca Bianchi. Porteranno il saluto Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia, Francesco Persiani, sindaco di Massa, i rappresentanti dell’Arma dei carabinieri, Giacomo Bugliani, consigliere regionale, Vincenzo Genovese dell’Ufficio scolastico, Angela Maria Fruzzetti, ideatrice del premio e vice presidente di Eventi sul Frigido, Maria Rita Vita delegata alla memoria del Comune di Massa, Dino Oliviero Bigini, presidente onorario dell’Anpi, Marina Pratici, ambasciatrice della cultura italiana nel mondo, e Nedda Mariotti Giromella, presidente di giuria. Le scuole parteciperanno con una rappresentanza per motivi organizzativi. Un ringraziamento va alla famiglia di Ciro Siciliano, a tutti enti patrocinanti e all’artista Luciana Bertaccini che curerà la mostra degli elaborati.