Torneo di scacchi, il ’re’ è Maurizio Federici

Si è recentemente svolto al Caffè Letterario di piazza della Repubblica a Pontremoli un torneo di scacchi durato 5 giornate. La manifestazione è stata organizzata dal titolare Roberto Bresciani assieme Giacomo Galazzi dell’associazione Lunes. La competizione ha messo alla prova le abilità e le strategie dei giocatori che hanno mostrato preparazione, concentrazione, resistenza e spirito sportivo. Il fascino di questo gioco risiede infatti nella sua complessità e nella sua capacità di stimolare la mente e la creatività. Ha vinto la competizione il pontremolese Maurizio Federici, al secondo posto Alessandro Angella (Filattiera) e al terzo Pietro Franchi (Pontremoli). Si è trattato della prima edizione del torneo che sarà riproposto anche il prossimo autunno nell’ambito del contest “Fogli sparsi al letterario“, vero e proprio talent di scrittura e una prova d’autore, ideata dal direttore artistico Giacomo Pinelli con il patrocinio della Fondazione Città del Libro assieme al Caffè.

Il concorso premia editi e inediti, ogni autore può partecipare con una sola opera senza superare sei cartelle editoriali Una palestra per chi ama la scrittura mettendosi alla prova rincorrendo generi diversi: a forza di narrare si può diventare scrittori. Scrivere storie brevi significa essere in grado di muoversi in uno spazio limitato, ma ci sono racconti che rimangono nel cuore dei lettori per sempre.

