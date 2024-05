Tornano i mercatini artigianali. Gli stalli dedicati ai lavoratori. Come inviare la richiesta

Dal 15 giugno fino al 31 agosto e nei fine settimana del mese di settembre, fino al 15, tornano i mercatini estivi del piccolo artigianato, aperti con orario dalle 18 alle 24. I posteggi messi a disposizione saranno 12, e verranno collocati sul marciapiede lato mare del viale Vespucci. L’avviso per i posteggi è riservato esclusivamente alle imprese artigiane iscritte nella sezione speciale con la qualifica di Impresa artigiana. L’attività di vendita riguarda esclusivamente prodotti di piccolo artigianato appartenenti al settore non alimentare. L’istanza di partecipazionedovrà essere presentata per Pec all’indirizzo: [email protected] entro il 31 maggio. I moduli e tutti i dettagli sono pubblicati sul sito del Comune di Massa, altre info all’ufficio commercio, fiere e mercati, numero di telefono 0585 490207 o 490371.