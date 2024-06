Torna Massa Picta con ’Aspettando. Spino Fiorito’

Cambierà solo per questo incontro la location di ’Massa Picta’, in programma venerdì, alle 18.30, trasferendosi per l’occasione in Piazza Aranci. ’Aspettando Spino Fiorito’, il nome della puntata della rassegna, avrà come protagonisti il vino dei colli del Candia, gli agrumi e le Deco massesi e come sempre l’incontro sarà gestito e moderato in modalità talk show dal giornalista Fabrizio Dìolaiuti. Gli ospiti dell’incontro-dibattito saranno Chiara Radicchi e Filippo Badiali che parleranno delle Deco massesi; Luisa Pistelli, docente del dipartimento di Farmacia dell’università di Pisa; Aldo Fiorentini, contadino e custode, si parlerà di agrumi; Pier Paolo Lorieri, agricoltore e produttore di vino; Fabrizio Bondielli, presidente del consorzio del Vino di Candia dei Colli Apuani; Francesca Ferrari, presidente di Coldiretti Massa Carrara; Rossana Ercole Mellone, giornalista, e Luisa Corsini, ideatrice di ’Spino Fiorito’.

Dopo il viaggio negli anni ‘80, con gli ospiti vj Rick Hutton, Clive Griffiths e lo chef Antonio Morelli, che hanno avuto un notevole successo di pubblico, il secondo appuntamento quindi sarà ’Aspettando Spino Fiorito’, occasione per parlare di alcuni dei prodotti enogastronomici della tradizione apuana, come il vino di Candia, tanto caro a Giovanni Pascoli. Il vino dei colli del Candia ha infatti caratteristiche uniche grazie al microclima particolare del territorio per cui i colli godono della vicinanza al mare e della protezione delle Alpi Apuane che insieme ai terreni calcarei e ricchi di minerali contribuiscono a produrre tipologie di vini con proprietà organolettiche particolari.

Gli altri protagonisti saranno gli agrumi, una tradizione agricola che si integra armoniosamente con le peculiarità enogastronomiche del territorio, tra cui anche la produzione dei vini dei Colli del Candia. Limoni, arance e cedri fanno parte della cultura gastronomica ma anche del paesaggio della provincia di Massa Carrara. Si parlerà poi di Deco massesi, acronimo per Denominazione comunale di origine, cioè uno strumento adottato dall’amministrazione per tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti tipici locali. Si parlerà quindi di quei prodotti che hanno questa certificazione che ne attesta l’unicità e la tipicità.

Tra i prodotti del territorio che sono stati iscritti nel registro Deco troviamo i tordelli fornesi, i tagliarin bergiolesi, la torta di riso, l’acqua Fonteviva, il limone massese, la pattona, i tordelli massesi, la lasagna intordellata, il Ciorchiello delle Casette, la caciotta di Antona e il pane di San Carlo. Al termine dell’incontro ci sarà una degustazione gratuita a opera dell’Associazione Cuochi di Massa Carrara, anche quest’anno partner della rassegna cultural gastronomica. Tra gli obiettivi di ’Massa Picta’, manifestazione fortemente voluta e promossa dal Comune, c’è proprio la valorizzazione della storia e dei prodotti, nonché la volontà di raccontare e promuovere tutti i colori, gli aspetti e le particolarità di un territorio ricco di fregi e colori, come fosse dipinto con una tavolozza d’artista. Media partner di questa edizione è Radio Bruno.

Dal 28 giugno al 6 settembre gli appuntamenti di ’Massa Picta’ torneranno nel parco rinnovato di Villa Rinchiostra, sempre alle ore 18.,30.