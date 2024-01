Torna la Tirreno Ct, la più grande vetrina sulla ristorazione

Torna la Tirreno Ct a marzo con tante novità. Dopo il successo del primo Pentathlon della cucina, quest’anno anche il Triathlon con una sfida sull’uso del microonde. Un calendario sempre più ricco con eventi ed espositori in aumento, in programma alla Imm e dal 3 al 6 marzo.

Nei padiglioni sono attesi oltre 450 espositori in rappresentanza di 900 marchi commerciali, oltre a migliaia di operatori tra ristoratori, titolari di bar e strutture ricettive di vario genere. Sono due le gare nelle quali si cimenteranno i cuochi di tutto il mondo: un pentathlon vero e proprio tra pentole e fornelli per chi cucina tutti i giorni e tutti i giorni si mette in discussione con il proprio lavoro, quello di cuoco. Il triathlon sarà invece una gara per valorizzare le capacità professionali dei cuochi nel lavoro di tutti i giorni utilizzando la tecnica della cottura con il forno a microonde. Presente in fiera anche la Scuola Tessieri con iniziative portate avanti dai più famosi professionisti del settore. Ampio spazio al mondo della pasticceria con la presenza della Federazione italiana pasticceri che anche quest’anno porterà i principali concorsi internazionali. La manifestazione sarà un momento di presentazione, degustazione, approfondimento; dal pane alla pizza, prodotti lavorati e semilavorati, forniture alberghiere, gelateria e pasticceria. Un’intera area caffè e innovazioni del settore grandi impianti. Poi anche le attrezzature per la tavola, bar, gelateria e pasticceria, fino all’arredo per interni ed esterni. Spazio a anche a birre, specialmente le artigianali e ai vini. La Tirreno Ct ha il suo vero cuore nell’incontro qualificato fra domanda e offerta, un importante scambio tra gli operatori del centro e nord Italia. Tirreno Ct in questi anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento con una continua crescita di consensi in termini di offerta commerciale e di pubblico, con 62mila presenze di media nelle ultime edizioni.