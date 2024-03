Torna la rassegna in dialetto con ’Anche i angeli... i magnene i taghjarìn’

Ci siamo. Scatta stasera al Teatro Guglielmi la XV Rassegna di teatro in dialetto massese patrocinata dal Comune. In scena, da stasera a sabato (ore 21), la commedia brillante in tre atti ’Anche i angeli... i magnene i taghjarìn’ con l’associazione Teatro Città di Massa, trasposizione, traduzione e adattamento dal testo in vernacolo fiorentino ’Missione da i’ Paradiso’ di Antonella Zucchini a cura della compagnia massese.

La vicenda è ambientata a Massa nei primi anni ‘70. La benestante vedova Armida Giannelli prende a servizio la contadina Cesira e sua figlia Tosca. La domestica è dotata di particolari poteri e aiuterà la signora a contrastare la minaccia di Adelmo, astuto cacciatore di ricchezze da sperperare al gioco. Ma Cesira non sarà sola nella sua... missione.

La regia è di Filippo Badiali. Nel cast figurano Maria Rosa Cavazzuti, Vasco Lari, Stefania Buffa, Daniela Fazzi, Luciano Pelliccia, Filippo Badiali, Federico Massa, Martina Grassi, Stefano Bellé, Fabio Grassi, Federica Cattani, Floriana ’Bambi’ Albertini, Barbara Bugliani, Sara Tongiani Pucci, Monia Della Pina e i giovanissimi Nicolò Barbato ed Edoardo Baccei. La scena è di Guido Giusti, fonica di Gilberto Toso, luci di Giancarlo Zaccagna e Lorenzo Dameno, fabbisogno scenico di Mariella Della Pina, rammentatrici Roberta Balloni e Emanuela Ghio, foto di scena Fabio Della Pina, collaboratori Daniele Lorenzetti, Piero Alberti, Claudio Barbato, Tamara Bianchi e Alessia Lazzini.