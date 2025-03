Torna la quarta edizione di ’Sconfinando’ con la Pubblica assistenza

Domenica 23 marzo torna ‘Sconfinando’, la quarta edizione della passeggiata solidale da 19 chilometri della Pubblica assistenza. Stavolta il percorso si snoderà sulle colline apuane: dalle vigne del Candia a Sorgnano, attraversando Bonascola, Ficola e il parco Padula. Una camminata nel verde da diciannove chilometri su 400 metri di dislivello con scorci mozzafiato. Un’escursione affascinante alla riscoperta del paesaggio, ma anche delle specialità tipiche della cucina carrarina visto che durante il percorso sono previsti tre punti con bomboloni, taglierini nei fagioli ‘cazzalà’.

L’appuntamento è aperto a tutti e non ci sono limiti di età, anche perché i pulmini della Pubblica assistenza saranno a disposizione di chi lo richiede per alcuni tratti del percorso. La partenza è prevista alle 9 da piazza Aranci a Massa, con arrivo a Sorgnano per le 17. "Per noi Sconfinando ormai è un appuntamento fisso – spiega il presidente della Pubblica assistenza, Fabrizio Giromella –. Questa manifestazione è un mix di solidarietà, cultura, aggregazione sociale e attività all’aria aperta, ma anche un modo per superare i campanilismi e rilanciare lo spirito che lega da sempre le comunità di Massa e Carrara. Le associazioni che collaborano all’iniziativa sono sempre di più, lo scopo è quello di fare squadra, condividere prospettive e progetti per il futuro della nostra provincia".

Il costo dell’iscrizione, da effettuare entro il 21 marzo nelle sedi della Pubblica assistenza e altri esercizi convenzionati è di 20 euro, e 15 euro per i ragazzi fino a 15 anni). Ogni partecipante riceverà in omaggio la t-shirt ufficiale dell’evento. Il ricavato sarà interamente devoluto per le attrezzature di automediche e ambulanze, formazione dei volontari e alle altre attività dell’associazione. ‘Sconfinando è organizzata on collaborazione con Avis, Cai Massa e Cai Carrara, Panathlon, Nausicaa, Unicoop Tirreno, Aero Alliance, associazioni ‘Salviamo il castello di Moneta’ e ‘Il cammino di Aronte’, Cral Nuovo Pignone, Cral Gaia, libreria Bajni, le Proloco di Fossola, Gragnana, Avenza, Fontia e Rocca Malaspina. Per saperne di più chiamare il 335 52.99.809. In caso di pioggia il trekking sarà rinviato a domenica 30 marzo.