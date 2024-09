Torna la kermesse ’Massa a 33 giri’. Dischi di vinile in piazza Aranci

Oggi torna “Massa a 33 Giri” 5° Memorial Mauro Baldini”, grande festa in centro storico di Massa. La mostra mercato del vinile inizierà alle 10 in piazza Aranci con espositori da tutta Italia e continuerà fino alle 22. Inoltre sono previste molte iniziative collaterali in tutto il centro storico.

"Abbiamo pensato di realizzare tanti momenti di intrattenimento tutto il giorno legati alla musica e ai dischi in vinile per coinvolgere gli appassionati di tutte le età", dice Elisabetta Zanetti presidente del Centro Commerciale Naturale Massa da Vivere che organizza l’evento. Il programma prevede che oltre alla mostra in piazza Aranci alle 16.30 animerà le strade lo spettacolo itinerante con Lolly e Pop per un viaggio indietro fino agli anni ‘50 con una bicicletta vintage, un trampoliere, bolle di sapone e tanta musica rock e funky. Dal primo pomeriggio Contatto Radio trasmetterà in diretta da piazza Aranci e dalle 18 circa dj set con i dischi in vinile di dj Irie, amante della Black Music in tutte le sue sfumature. Alle 21 nella Sala della Resistenza a Palazzo Ducale l’incontro “Un disco per l’estate” un racconto di parole e musica di e con Alessandro Volpi e Federico Bogazzi. I negozi e locali aderenti al Ccn Massa da Vivere prepareranno vetrine, allestimenti, menù e vestiti dedicati ai vinili. Per il quinto anno l’edizione è un omaggio alla memoria di Mauro Baldini, noto in città per la sua passione per la musica.

Con il suo entusiasmo ha contribuito a realizzare la prima edizione dell’evento “Massa a 33giri” coinvolgendo i commercianti e portando per la prima volta a Massa collezionisti da tutta Italia. L’evento è realizzato con il sostegno dei soci aderenti al centro commerciale naturale e il Comune di Massa e il patrocinio della Provincia per l’evento “Un disco per l’estate”. Per maggiori informazioni pagine social Massa da Vivere o mail [email protected]